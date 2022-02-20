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МИД Франции: ЕС не оставит без ответа возможное размещение ядерного оружия в Белоруссии

Жан-Ив Ле Дриан заявил, что это решение серьезно повлияет на ситуацию в сфере безопасности

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Размещение ядерного оружия на территории Белоруссии серьезно повлияет на ситуацию в сфере безопасности и не останется без ответа со стороны Европы. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche.

"[Президент России] Владимир Путин заявил президенту [Франции Эмманюэлю] Макрону в Москве, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси не рассматривается и что по окончании совместных учений российских войск в Белоруссии больше не будет. Я надеюсь, что тогда мы сможем сказать: "Так и есть". Посмотрим. В противном случае это стало бы серьезным изменением в европейской безопасности, которое не может остаться без ответа", - отметил он.

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БелоруссияРоссияФранция
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