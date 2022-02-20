{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

В ЛНР сообщили, что эвакуировали в Россию более 28 тыс. жителей республики

Для эвакуации жителей власти задействовали более 200 автобусов и один железнодорожный состав

ЛУГАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Более 28 тыс. жителей Луганской народной республики (ЛНР) эвакуировали в Россию начиная с 18 февраля. Об этом в воскресенье сообщил штаб территориальной обороны республики.

"На территории ЛНР работает 61 пункт эвакуации. Задействовано 219 автобусов и 1 ж/д состав, - говорится в сообщении. - С 19:00 18.02.22 по 07:00 20.02.22 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) всего пересекло границу ЛНР с РФ 28 950 человек".

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. 

Теги
УкраинаРоссияКризис на Украине
Кризис на Украине
Франция утверждает, что не видит снижения численности военных РФ на границе с Украиной
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что сосредоточение российских наступательных сил дает возможность вторгнуться на Украину в любой момент
Читать полностью