Глава Евросовета: Запад не может вечно предлагать РФ переговоры и "оливковую ветвь"

МЮНХЕН, 20 февраля. /ТАСС/. Запад не может все время предлагать Москве переговоры и оливковую ветвь и введет масштабные экономические санкции в случае "продолжения эскалации" ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, выступая в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Концентрация российских сил вокруг Украины продолжается, мы не видим никаких признаков деэскалации", - утверждал он. "Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции", - пообещал Мишель. Он также выразил мнение, что Россия пыталась "разделить Запад", но "добилась обратного эффекта, сплотив страны Евросоюза, трансатлантических союзников [США и Канаду] и партнеров по всему миру", в том числе Японию.

По его словам, ЕС сделал экономические предложения Африке, которые должны стать более привлекательными, чем инициативы РФ и КНР.