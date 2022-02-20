В Абхазии готовы при необходимости оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу

СУХУМ, 20 февраля. /ТАСС/. Республика Абхазия готова в случае необходимости оказать Донецкой и Луганской народным республикам военную и гуманитарную помощь, заявил в воскресенье президент Абхазии Аслан Бжания.

"С обеспокоенностью следим за событиями, происходящими в Донбассе. Резкая эскалация напряженности, вызванная действиями украинской стороны, не может не вызывать тревоги. <...> В случае необходимости Республика Абхазия готова оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу", - заявил он.

Бжания отметил, что руководство республики находится на связи с властями ДНР и ЛНР. По его словам, если потребуется, жители Абхазии готовы будут разместить эвакуированных в своих домах и квартирах.

"Народ Абхазии, прошедший через суровые тяготы войны, в это трудное время поддерживает жителей Донбасса. С сожалением вынуждены констатировать, что официальный Киев ярко демонстрирует отказ от урегулирования конфликта в рамках переговорного процесса. Поощряемая западными кураторами, Украина целенаправленно движется к созданию провокации, которая может стать угрозой безопасности во всем регионе. Выражаем надежду на то, что в Киеве возобладает здравый смысл и придет понимание безальтернативности мирному разрешению конфликта", - резюмировал Бжания.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса.