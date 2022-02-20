Глава МИД Грузии на переговорах с Кулебой заявил о недопустимости войны на Украине

"Я еще раз зафиксировал полную поддержку и солидарность нашей страны в отношении братской Украины, особенно в этот трудный период. <...> Мы обсудили, что должно быть сделано в координации с международным сообществом для того, чтобы избежать войны. Недопустимым является в нынешнем мире говорить о сферах влияния. Мы продолжим предпринимать попытки для того, чтобы начался процесс деэскалации и не был допущен тяжелый сценарий, за которым может последовать неисправимый ущерб", - сообщил в воскресенье Залкалиани грузинским журналистам по итогам переговоров с Кулебой.