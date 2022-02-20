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Глава МИД Грузии на переговорах с Кулебой заявил о недопустимости войны на Украине

По словам Давида Залкалиани, он еще раз выразил полную поддержку и солидарность Грузии в отношении Украины

ТБИЛИСИ, 20 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани в рамках Мюнхенской конференции по безопасности провел переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. На встрече стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и вопросы недопущения войны.

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"Я еще раз зафиксировал полную поддержку и солидарность нашей страны в отношении братской Украины, особенно в этот трудный период. <...> Мы обсудили, что должно быть сделано в координации с международным сообществом для того, чтобы избежать войны. Недопустимым является в нынешнем мире говорить о сферах влияния. Мы продолжим предпринимать попытки для того, чтобы начался процесс деэскалации и не был допущен тяжелый сценарий, за которым может последовать неисправимый ущерб", - сообщил в воскресенье Залкалиани грузинским журналистам по итогам переговоров с Кулебой.

Теги
УкраинаГрузияКризис на УкраинеМюнхенская конференция по безопасностиКулеба, Дмитрий Иванович
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