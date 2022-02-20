Боррель заявил о начале идеологического противостояния между Западом и союзом РФ и КНР

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель считает, что началось новое общемировое идеологическое противостояние Запада с союзом России и Китая, которое было спровоцировано разногласиями относительно роли демократии, национального суверенитета и прав человека. Такую позицию он озвучил в воскресенье, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Возникшее в прошлом году противостояние концепций о том, как бороться с пандемией, переросло в конфликт о самой сути международного миропорядка. Одним из важнейших элементов этого сражения стало совместное заявление России и Китая 4 февраля. Это кульминация долгосрочной кампании, акт отторжения и ревизионистский манифест по пересмотру мирового порядка", - сказал Боррель.

Он утверждал, что главной целью Москвы и Пекина является "пересмотр демократии", который, в частности, выражается в стремлении России и Китая "защитить суверенные государства от вмешательства внешних сил". По мнению Борреля, это "авторитарная попытка" поставить суверенитет государства выше "свободы, прав человека и народа".