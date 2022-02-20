Индия использует беспилотники для доставки вакцины от COVID-19 в отдаленные подразделения

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 февраля. /ТАСС/. Сухопутные войска Индии начали использовать беспилотные летательные аппараты для доставки вакцины против коронавирусной инфекции в отдаленные гарнизоны, расквартированные в горной и труднодоступной местности. Как сообщает в воскресенье информационное агентство ANI, первая такая доставка была осуществлена в минувшую субботу.

Препараты были доставлены по воздуху в несколько подразделений в горных районах северной союзной территории Джамму и Кашмир. В основном это были препараты для ревакцинации военнослужащих. В настоящее время в горных районах Индии лежит снег и добраться до удаленных подразделений по земле непросто.

На видеоролике, размещенном на странице агентства в Twitter, показано, как к мультикоптеру прикрепляют пакет с препаратами и затем аппарат сбрасывает этот пакет в заданной точке. Как сообщает агентство, вакцины упакованы таким образом, чтобы гарантировать целостность препаратов во время доставки.

Ранее Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии сообщило, что в стране введено более 1,75 млрд доз вакцины от COVID-19, обеими дозами препаратов привито 80% взрослого населения. В стране также введено 18 946 416 бустерных доз вакцины. Ревакцинация в Индии началась 10 января текущего года, в настоящее время ревакцинацию проходят только лица из "преимущественной группы": медработники и сотрудники, находящиеся в зоне риска, - полицейские, военнослужащие, служащие ведомств гражданской обороны.