Боррель: нет государства, на которое ЕС потратил больше денег, чем на Украину

МЮНХЕН, 20 февраля. /ТАСС/. ЕС ни на одно государство не потратил больше денег, чем на Украину, которая с 2014 года получила €17 млрд от Брюсселя, но ей предстоит еще длинный путь развития и реформ. Об этом заявил в воскресенье верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Так он ответил на вопрос бывшего президента Эстонии Керсти Кальюлайд о возможности экстренного начала переговоров о приеме Украины в ЕС.

"Нет государства, на которое ЕС потратил больше денег, чем на Украину. €17 млрд - это очень много. Но ей предстоит еще пройти длинный путь реформ", - заявил Боррель.

"Мы должны продолжать идти по этому пути, укреплять наши связи и обеспечивать возможности для реформ. Конечно, Украине еще предстоит очень многое сделать, ведь реформы пока не завершены. Украина активно работает, но ей еще нужно пройти очень длинный путь к успеху", - считает он.

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель, отвечая на тот же вопрос, предложил "развивать с Киевом тесные связи, поддерживать территориальную целостность и процветание [Украины]".