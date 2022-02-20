Минобороны ФРГ: 80% жителей поддерживают ограничительную политику экспорта вооружений

МЮНХЕН, 20 февраля. /ТАСС/. Большинство жителей Германии поддерживают курс правительства по ограничительной политике продажи вооружений за рубеж. Об этом заявила в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, отвечая на вопрос о возможности таких поставок на Украину.

Давление со всех сторон: изменит ли Германия самой себе в вопросе поставок оружия Украине?

В частности, министра спросили о том, может ли Берлин пересмотреть свои строгие правила экспорта оборонительной продукции. "Такую рестриктивную политику осуществляли и предыдущие правительства", - сказала она, не исключив, что правила могут стать более жесткими и в будущем. "80% [населения] в Германии поддерживают такую политику", - добавила Ламбрехт.

Представители Украины в последние недели критикуют Германию за отказ продавать летальное вооружение. Тем временем коалиционный договор правительства ФРГ запрещает продажу товаров военного назначения в страны с территориальными конфликтами.

Предыдущее правительство ФРГ при Ангеле Меркель за 2021 год одобрило контракты на поставки вооружений на рекордную сумму в €9 млрд. При этом большинство поставок было одобрено за последние девять дней пребывания кабмина у власти. Министры были в тот момент уже в статусе исполняющих обязанности, а импортером стал Египет. Это вызвало критику со стороны оппозиции.