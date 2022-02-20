Сторонники Саакашвили устроили автопробег до тюрьмы, где он отбывает наказание

ТБИЛИСИ, 20 февраля. /ТАСС/. Члены оппозиционной партии "Единое национальное движение", а также ее сторонники в воскресенье проводят автопробег к тюрьме города Рустави, где отбывает наказание экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Кадры акции в прямом эфире транслирует грузинский телеканал " TV Pirveli ".

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"Это акция солидарности с Саакашвили. В стране экономический кризис, а главный инвестор, который может привлечь миллиарды, находится в плену, с ним обращаются бесчеловечно, его жизни угрожает опасность", - сообщил журналистам депутат парламента от партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили.

Участники акции собрались у центрального офиса партии в Тбилиси, а затем выдвинулись к тюрьме. У пенитенциарного учреждения они планируют устроить митинг в поддержку экс-президента.