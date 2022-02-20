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Кризис на Украине

СМИ: Киев не допускает около 400 иностранных журналистов в зону конфликта в Донбассе

Главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил, что "такие указания исходят от руководства страны"

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Около 400 иностранных журналистов не могут получить аккредитацию с украинской стороны для работы в зоне конфликта в Донбассе. Об этом сообщил в воскресенье главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

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"Около 400 журналистов ведущих мировых СМИ не могут получить аккредитацию для доступа в район ООС (Операции объединенных сил, так в Киеве называют силовую операцию в Донбассе - прим. ТАСС). В результате только 25 иностранных журналистов получили допуск для освещения обстрелов детского сада и школы в Донбассе", - написал он в Facebook. При этом, как утверждает журналист, "такие указания исходят от руководства страны". "Есть журналисты, которые больше месяца на Украине не могут получить допуск на линию соприкосновения", - отметил он.

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