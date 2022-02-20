Швеция сокращает штат посольства в Киеве

"С учетом серьезного и непредсказуемого положения с безопасностью министерство иностранных дел приняло решение сократить численность сотрудников посольства Швеции в Киеве", - говорится в заявлении министра иностранных дел королевства Анн Линде. До этого по рекомендации МИД Киев покинули члены семей работников дипмиссии.

По словам Линде, правительство тщательно следит за развитием ситуации на Украине и вокруг нее, а в самом посольстве приняты необходимые меры по обеспечению безопасности оставшегося персонала. По сообщению министерства, посольство продолжит оказывать консульские услуги и будет дальше вести дипломатическую работу.

С 12 февраля МИД Швеции рекомендует жителям королевства отказаться от поездок на Украину из-за "серьезной и непредсказуемой ситуации с безопасностью в стране и вокруг нее". Шведов, находящихся на Украине, попросили покинуть ее.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. В то же время посольства нескольких иностранных государств эвакуировали свой персонал из Киева и призвали сограждан покинуть Украину из соображений безопасности из-за обострения ситуации на линии соприкосновения.