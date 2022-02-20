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Глава МИД Украины заявил, что ЕС пора направить Украине четкий сигнал о членстве

По мнению Дмитрия Кулебы, сейчас самое время дать его соотечественникам понять, что Украина станет членом ЕС, а это в свою очередь станет сигналом и для России

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что западные партнеры должны направить его стране четкий сигнал о членстве в Евросоюзе.

"Мы призываем партнеров отбросить какие-либо сомнения и необоснованные предостережения и четко сказать: "Украина - часть нас, мы являемся единым целым", - заявил он в воскресенье по итогам Мюнхенской конференции по безопасности на брифинге, который транслировал телеканал "Украина-24".

По мнению Кулебы, сейчас самое время дать его соотечественникам понять, что Украина станет членом ЕС, а это в свою очередь станет сигналом и для России. "Время принимать решения. В сложной ситуации невозможно без трудных решений", - добавил он.

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УкраинаКулеба, Дмитрий Иванович
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