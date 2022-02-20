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Кулеба сообщил, что Нидерланды изменили свое решение и поставляют Киеву оружие

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство Нидерландов изменило свое решение и начало поставки оружия на Украину. Об этом заявил в воскресенье украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"В прошлом году правительство Нидерландов выступало против приобретения Украиной оружия через систему закупок НАТО и не поставляло нам никакого оружия. Но на этой неделе правительство Нидерландов поменяло свое решение и поставило в Киев некоторые оборонительные вещи, необходимые для нашей обороноспособности", - сказал он по итогам Мюнхенской конференции по безопасности на брифинге, который транслировал телеканал "Украина-24".

Теги
УкраинаНидерландыКризис на УкраинеМюнхенская конференция по безопасностиКулеба, Дмитрий Иванович
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