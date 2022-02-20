Индия призвала своих граждан временно покинуть Украину

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 февраля. /ТАСС/. Посольство Индии в Киеве обратилось в воскресенье ко всем индийским гражданам на Украине, "чье пребывание не является крайне необходимым", а также к студентам с призывом временно покинуть территорию украинского государства на фоне напряженной ситуации.

"На фоне продолжающейся высокой напряженности и неопределенности, связанных с ситуацией на Украине, советуем всем индийским гражданам, чье пребывание не является крайне необходимым, и всех индийских студентов временно покинуть Украину", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в "Твиттере".

Посольство рекомендует воспользоваться доступными коммерческими или чартерными рейсами для своевременного отъезда.

Индийское посольство также указывает, что авиакомпания Air India организует три вывозных рейса для граждан Индии, которые намерены покинуть Украину, по маршруту Киев (Международный аэропорт Борисполь) - Дели 22, 24 и 26 февраля 2022 года.

На Украине, по оценкам местных СМИ, находятся около 20 тыс. индийцев, в основном это студенты местных вузов. Ранее правительство Индии сняло ограничения на количество авиарейсов с Украиной. Между Украиной и Индией подписано соглашение о "воздушном пузыре", по которому две страны могли выполнять определенное количество рейсов в неделю в условиях пандемии коронавирусной инфекции, когда международные полеты были ограничены. Сейчас авиакомпании могут выполнять любое количество рейсов.