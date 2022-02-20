Минобороны Израиля: необходимо убедиться, что Иран не будет обладать ядерным оружием

МЮНХЕН, 20 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Бени Ганц считает необходимым предпринять все усилия, чтобы гарантировать, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием. Об этом он заявил в воскресенье, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Заключение сделки [по иранской ядерной программе] - это лишь начало пути, - сказал он. - Необходимо предпринять шаги, чтобы убедиться в том, что Иран не продолжит обогащение урана, задействуя дополнительную инфраструктуру".

"Крайне важно, чтобы Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжило расследование и пристальное наблюдение [за объектами в Иране]. Мы должны убедиться, что на других объектах инфраструктуры не будут развернуты новые центрифуги", - подчеркнул министр. Он также отметил важность прекращения разработки Ираном баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки.

"Все шаги должны быть предприняты, чтобы убедиться, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием", - добавил Ганц.

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется в формате участников Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) и их отдельных консультаций с США без участия Ирана, который пока был не готов на прямые переговоры с американской стороной. Переговорщики уже договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики настроены постараться завершить работу в феврале 2022 года.