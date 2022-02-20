AFP: Макрон проводит переговоры с Зеленским после беседы с Путиным

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон проводит переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским после состоявшейся беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает в воскресенье AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

"Телефонные переговоры с [президентом России] Владимиром Путиным продолжались 1 час 45 минут. Сейчас президент республики общается по телефону с президентом Зеленским", - приводит агентство слова источника в администрации французского лидера.

В субботу Макрон уже беседовал по телефону с Зеленским, который, как сообщили журналистам в Елисейском дворце, заверил его тогда, что "не будет отвечать на провокации на линии соприкосновения в Донбассе". Сам же президент Франции выразил готовность к "новым шагам ради стабильности и мира и не исключил новых миссий".

Путин и Макрон в предыдущий раз разговаривали по телефону 12 февраля. 7 февраля у них прошла многочасовая встреча в Кремле. Ранее лидеры РФ и Франции также трижды общались по телефону. После визита в Москву Макрон побывал в Киеве и Берлине.

В четверг обострилась ситуация на линии разграничения в Донбассе. Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) сообщают о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины и подготовке ими наступления. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации местных жителей на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Как проинформировал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее очень опасной из-за провокаций украинской стороны.