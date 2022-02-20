МИД Румынии рекомендовал находящимся на Украине согражданам обдумать скорейший отъезд

БУХАРЕСТ, 20 февраля. /ТАСС/. МИД Румынии рекомендовал в воскресенье находящимся на Украине румынам "принять во внимание скорейший отъезд с территории этого государства".

"В контексте текущего развития ситуации безопасности вблизи Украины и в регионе Черного моря МИД настойчиво рекомендует румынским гражданам избегать любых поездок на Украину, проявлять особое внимание, а также принять во внимание скорейший отъезд с территории этого государства", - указывается в обновленном предупреждении внешнеполитического ведомства в связи с обострением ситуации на Украине.

Таким образом, из девяти уровней тревоги, принятых в Румынии, для Украины сохраняется предпоследний - "Проявляйте особое внимание", однако в его тексте ужесточены формулировки.

"МИД твердо рекомендует воздерживаться от поездок на полуостров Крым и в восточную зону Украины, соответственно, в Донецкую и Луганскую области, а также в пограничную зону Украины с РФ и Белоруссией, напоминая, что ситуация безопасности остается напряженной и неустойчивой", - указывается также в тексте.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.