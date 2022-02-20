{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Болгарские полицейские провели акцию протеста против низких зарплат

Акция прошла без нарушения общественного порядка

СОФИЯ, 20 февраля. /ТАСС/. Акция протеста полицейских, надзирателей и пожарных с участием нескольких сотен человек со всей страны прошла в воскресенье в столице Болгарии. Главные требования сотрудников МВД - повышение заработной платы на 20%, улучшение условий труда, материальной базы и качества средств индивидуальной защиты.

Представители профсоюзных организаций, инициировавшие акцию, подчеркивают, что средства на увеличение жалованья должны быть заложены в бюджет страны, обсуждение которого продолжается в Народном собрании (парламенте). Акция полицейских прошла без нарушения общественного порядка, движение транспорта во время ее проведения было блокировано.

Теги
Болгария
Белорусские ракетчики вернулись в место постоянной дислокации с учений "Союзная решимость"
Россия и Белоруссия проводили проверку сил реагирования Союзного государства
Читать полностью