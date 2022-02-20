Болгарские полицейские провели акцию протеста против низких зарплат

СОФИЯ, 20 февраля. /ТАСС/. Акция протеста полицейских, надзирателей и пожарных с участием нескольких сотен человек со всей страны прошла в воскресенье в столице Болгарии. Главные требования сотрудников МВД - повышение заработной платы на 20%, улучшение условий труда, материальной базы и качества средств индивидуальной защиты.

Представители профсоюзных организаций, инициировавшие акцию, подчеркивают, что средства на увеличение жалованья должны быть заложены в бюджет страны, обсуждение которого продолжается в Народном собрании (парламенте). Акция полицейских прошла без нарушения общественного порядка, движение транспорта во время ее проведения было блокировано.