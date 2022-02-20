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Кризис на Украине
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Блинкен заявил, что США пока не намерены вводить санкции против России

Госсекретарь США утверждает, что развитие ситуации в Донбассе подтверждает версию о "вторжении" РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен Ina Fassbender/Pool via AP
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Госсекретарь США Энтони Блинкен
© Ina Fassbender/Pool via AP

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. США не намерены вводить санкции против России "до последнего момента", чтобы не потерять их сдерживающий эффект. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского ввести антироссийские санкции уже сейчас.

"Цель санкций прежде всего в том, чтобы сдержать Россию от начала войны. Как только вы введете их, этот эффект исчезнет. Так что до последнего момента мы намерены сохранять этот сдерживающий эффект", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Учения РФ и Белоруссии

По словам госсекретаря США, продолжение учений России и Белоруссии говорит о том, что сценарий агрессии против Украины продолжает реализовываться. 

"Да, это [повышает озабоченность]. Это показывает, что изложенный нами на [посвященном выполнению минских соглашений] заседании Совета Безопасности [ООН 17 февраля] сценарий, согласно которому Россия пытается осуществить серию провокаций для оправдания агрессии против Украины, продвигается [в реализации]", - изложил версию администрации США Блинкен.

Дипломатический путь

Соединенные Штаты по-прежнему привержены тому, чтобы использовать все возможные средства дипломатии для предотвращения гипотетического вторжения России на Украину, заявил госсекретарь.

"Мы будем использовать любую возможность и каждую минуту в нашем распоряжении, чтобы убедиться, может ли дипломатия разубедить [президента России Владимира] Путина дать этому (решению о гипотетическом вторжении на Украину - прим. ТАСС) ход", - сказал он.

Прогнозы США

По словам Блинкена, развитие ситуации в Донбассе подтверждает, что прогнозы Соединенных Штатов относительно предполагаемого "вторжения" России на Украину оправдываются. 

"Все это в совокупности с операциями под чужим флагом, которые мы видели в выходные, говорит нам о том, что сценарий, о котором мы заявляли, разыгрывается", - сказал он. "Похоже, что происходит все предшествующее реальному вторжению, как мы это и описывали", - полагает госсекретарь США.

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Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияУкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеБлинкен, Энтони
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