Харрис заявила, что США проведут новые оценки того, в какой помощи нуждается Киев

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Власти США в ближайшие дни намерены провести новые оценки относительно того, в какой помощи нуждается Киев, Вашингтон убежден, что ситуация вокруг Украины на данном этапе может быть урегулирована дипломатическим путем. Об этом заявила в воскресенье вице-президент США Камала Харрис журналистам в Мюнхене, ее слова приводит пресс-пул Белого дома.

Говоря о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и возможности предоставления дополнительной поддержки Киеву, Харрис отметила: "Я ясно дала понять на встрече, что <...> это динамичная ситуация. И в зависимости от того, что произойдет в ближайшие дни, мы проведем переоценку потребностей Украины и нашей способности оказать поддержку, мы так и делали на протяжении многих месяцев".

На вопрос о том, готовы ли США уже сейчас ввести против РФ санкции, подготовленные на случай обострения ситуации на Украине, вице-президент США ответила: "Целью этих санкций всегда было сдерживание, это по-прежнему так". "Это одни из самых жестких санкций, если не самые жесткие из тех, которые мы когда-либо применяли <...>. Они нацелены на учреждения, в частности финансовые институты, и на частных лиц. Они нанесут конкретный, безусловный ущерб экономике России и ее властям", - добавила Харрис.

По словам вице-президента, США и их союзники согласны с тем, что "сдерживающий эффект этих санкций по-прежнему является значимым". "Особенно потому, что мы искренне верим, что все еще есть дипломатический выход из этой ситуации", - добавила она, отметив, что "окно возможностей еще открыто", но начинает закрываться.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.