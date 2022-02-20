{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Reuters: Макрон и Путин условились созвать рабочую группу по перемирию в Донбассе

Кроме того, по сведениям агентства, главы МИД России и Франции в ближайшие дни обсудят организацию саммита по вопросам безопасности в Европе
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ПАРИЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон договорились в ближайшие часы организовать встречу рабочей группы, главной задачей которой станет выработка условий для прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Кроме того, по сведениям агентства, главы МИД России и Франции в ближайшие дни обсудят организацию саммита по вопросам безопасности в Европе.

Согласно ранее распространенной информации, беседа двух лидеров длилась 1 час 45 минут. После этого Макрон также провел получасовой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Блинкен заявил, что его встреча с Лавровым по-прежнему планируется
Госсекретарь США напомнил, что инициативу организации этих переговоров выдвинула американская сторона
Читать полностью