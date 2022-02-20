Полиция при освобождении центра Оттавы от протестующих задержала более 190 человек

ОТТАВА, 20 февраля. /ТАСС/. Свыше 190 человек были задержаны во время полицейской операции по прекращению акции протеста дальнобойщиков в Оттаве, которая началась в пятницу. Об этом в воскресенье говорится в Twitter столичной полиции.

"[С 18 февраля] задержан 191 человек, [из центра города] эвакуировано 57 транспортных средств", - отмечается в сообщении. В полиции уточнили, что операция по вытеснению всех протестующих продолжается.

В настоящее время правоохранительные органы полностью освободили от протестующих Веллингтон-стрит - так называемое ядро протеста прямо напротив комплекса зданий национального парламента. Небольшая группа митингующих и их автомобили еще остаются на нескольких улицах.

Ранее полиция организовала в Оттаве порядка 100 контрольно-пропускных пунктов, чтобы не допустить в город дополнительные силы протестующих. По свидетельству корр. ТАСС, на подъездах к центру стоят патрульные машины, которые тормозят все транспортные средства и спрашивают у водителей цель их поездки. За периметр операции стражи порядка по-прежнему не пускают никого. В "Твиттере" полиция проинформировала, что попытка прохода за периметр операции приведет к задержанию.

Протесты против коронавирусных ограничений, инициированные дальнобойщиками, начались в Канаде в конце января. В настоящее время митингующие остались только в Оттаве. 14 февраля либеральное правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо впервые в истории страны применило закон о ЧС для разгона митингующих.