В Белоруссии по факту оказания давления на членов избиркомов задержаны около 10 человек

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что по факту оказания давления на членов избиркомов, созданных для проведения конституционного референдума, задержаны около 10 человек, возбуждено уголовное дело.

"В Следственный комитет из Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии поступили материалы по факту совершения группой лиц экстремистских действий, выразившихся в попытке оказать незаконное воздействие на членов избирательных комиссий", - сказал начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Сергей Кабакович в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

По его словам, материалам дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело. "В настоящее время задержаны порядка 10 координаторов и исполнителей из различных регионов страны. Расследование уголовного дела продолжается", - сказал Кабакович.