Минобороны Украины не видит формирования ударной группировки войск РФ на своих границах

"На сегодняшний день наша разведка не наблюдает формирование ударной группировки, но это не значит, что они при желании не смогут ее развернуть, потому риски остаются", - сказал он в воскресенье в эфире телеканала ICTV. По мнению министра, развертывание такой группировки "может занять от недели до полумесяца в зависимости от того, какой план у РФ".

При этом Резников подчеркнул, что "какое-либо формирование ударной группировки будет зафиксировано украинской разведкой, а также партнерами Украины". По его словам, сейчас происходит эскалация именно в зоне силовой операции в Донбассе.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат предположения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.