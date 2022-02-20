Польские и американские военнослужащие проводят на юго-востоке Польши учения

ВАРШАВА, 20 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Польши и США проводят на юго-востоке республики совместные учения. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter польский министр обороны Мариуш Блащак.

"В выходные солдаты из 18-й механизированной дивизии начали в юго-восточной Польше совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии США. Мы последовательно укрепляем безопасность на восточном фланге НАТО", - написал министр.

О деталях учений пока не сообщается.

В последние две недели на юго-восток Польши прибывали военнослужащие США с техникой и оборудованием, отправленные в республику с целью укрепления восточного фланга НАТО под предлогом усматриваемой Западом угрозы вторжения РФ на Украину. Первая группа насчитывала 1,7 тыс. солдат, вторая - 3 тыс. До прибытия этих военнослужащих всего в Польше в рамках НАТО и двустороннего сотрудничества находилось около 5 тысяч американских солдат.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.