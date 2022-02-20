ЦИК Южной Осетии завершил прием документов от инициативных групп и политических партий

ЦХИНВАЛ, 20 февраля. /ТАСС/. Центризбирком Южной Осетии в воскресенье завершил прием документов от политических партий и инициативных групп избирателей по выдвижению кандидатов в президенты республики. Всего ЦИК принял документы от 19 выдвиженцев в президенты, сообщили ТАСС в Центризбиркоме.

"Центральная избирательная комиссия Южной Осетии сегодня, 20 февраля, в 18.00 завершила прием документов от инициативных групп и политических партий, ранее выдвинувших своих кандидатов в президенты. На сегодняшний день 15 инициативных групп и четыре политические партии, которые ранее заявили о том, что будут выдвигать своих кандидатов на должность президента Республики Южная Осетия подали свои документы в ЦИК, в том числе и Борис Тасоев", - сказал член ЦИК Игорь Чочиев, уточнив, что у Центризбиркома есть пять дней на рассмотрение документов.

Ранее собрание инициативной группы по выдвижению бывшего депутата от "Единой Осетии" Бориса Тасоева было признано неправомочным, так как не собрало необходимые 100 делегатов.

Чочиев напомнил, что на данный момент, прошли собрания и съезды всех, инициативных групп и партий заявивших о выдвижении своих кандидатов. Из ранее заявленных собраний инициативных групп избирателей правомочными были признаны 14 собраний (те где присутствовали не менее 100 человек), в том числе по выдвижению экс-президента Эдуарда Кокойты и министра обороны Ибрагима Гассеева. Также состоялись четыре съезда партий: Народной партии на котором был выдвинут вице-спикер парламента Александр Плиев, "Единой Осетии" выдвинувшей действующего президента Анатолия Бибилова на второй президентский срок, Компартии на котором был была выдвинута кандидатура историка Таймураза Тадтаева и партии "Единство народа" выдвинувшая в президенты лидера партии, вице-спикера парламента Владимира Келехсаева.

По данным ЦИК на сегодняшний день в Центризбирком уже зарегистрировал пять инициативных групп и партий по выдвижению бывшего депутата Дмитрия Тасоева, художника Гено Каджаева, депутата Давила Санакоева, министра обороны Ибрагима Гассеева, общественного деятеля Зелима Казиева и вице спикера парламент Александра Плиева и дала разрешение их уполномоченным на сбор подписей.

По действующему законодательству, для регистрации кандидата в президенты, помимо соответствующего пакета документов, необходимо собрать и представить в ЦИК в поддержку кандидата не менее 3 500 подписей избирателей в срок до 5 марта. После предоставления полного пакета документов с подписями избирателей Центризбиркому дается еще 10 дней для регистрации кандидатов. Таким образом, по данным комиссии, ЦИК прекращает регистрацию кандидатов 15 марта.

Фавориты и аутсайдеры

По мнению югоосетинского политика, лидера политической партии "Фадыбаста" Вячеслав Гобозова, в настоящий момент сложно давать какие-то серьезные оценки этой предвыборной кампании. "Выдвижения закончились и многие очень недовольны количеством выдвиженцев. Кроме того я думаю, что не все из тех кто выдвинулись в конечном итоги пройдут все фильтры, которые позволят им зарегистрироваться в качестве кандидатов в президенты, поэтому сейчас пока очень трудно говорить о том кто может быть фаворитом, и как будет протекать эта избирательная кампания", - высказал свое мнение ТАСС Гобозов. Он отметил, что как показывает практика, в Южной Осетии, в течение избирательной кампании очень быстро меняется ситуация и предполагаемый фаворит может оказаться аутсайдером, а аутсайдер, на которого никто не ставил, может оказаться серьезным фаворитом.

Единственным отличием нынешней избирательной кампании от предыдущих, считает Гобозов, является, то, что ни один из выдвиженцев не представил четкой предвыборной программы. "Это, к сожалению, не лучшая черта нынешней предвыборной кампании. Ранее в процессе выдвижения кандидаты, хоть в какой-то степени обозначали свои позиции по тем или иным болевым точкам. Сегодня республика находится в очень серьезном положении, кризисном положении, этот кризис политической системы Южной Осетии принял перманентный характер, и в этой ситуации очень важным, я считаю услышать, что же собирается тот или иной кандидат делать, для того чтобы эти кризисные явления, наконец, урегулировать. Я увидел много выдвиженцев на пост президента, но пока еще я не увидел, что кроме желания занять эту должность они собираются предложить обществу", - подчеркнул Гобозов.

Серьезные опасения, по мнению политика, вызывает и то, что действующая власть может начать определенные манипуляции в ходе регистрации кандидатов с выставлением дополнительных барьеров, которых не должно быть. "Это те моменты, которые в 2011 году привели к серьезному политическому кризису. Именно поэтому есть серьезные опасения, что сегодня может произойти нечто подобное <...>. Единственным рецептом, для того, чтобы не повторились эти события, отказаться от манипуляций во время регистрации кандидатов", - отметил он.

Президент медиацентра "Ир", историк Ирина Гаглоева также считает, что "нынешняя избирательная кампания, как и предыдущая началась в сложных условиях политического кризиса, который в некоторой степени был разряжен, но не был разрешен". "Еще одна особенность, которая все больше нарастает - это серьезная запутанность правовых нормативных документов, связанных с избирательными кампаниями. И это очень серьезный недостаток, который сейчас сказывается. Несмотря на то, что на это указывали в ходе предыдущей избирательной кампании, ситуацию не только не исправили, но и все больше усугубили в правовом отношении, и это вызывает определенную напряженность", - считает Гаглоева.

Она также обратила внимание на продолжающуюся тенденцию роста количества желающих занять высший пост в государстве. "Многим эта тенденция представляется демократическим отличием, некой политизацией общества, но если сопоставить с реальностью, то на мой взгляд, это не связанно с политизацией общества, а связанно с девальвацией, неправильным отношением к статусу президента. Многие забывают, что это высшая политическая должность, которая требует очень большой ответственности", - подчеркнула Гаглоева.

О выборах президента

Парламентом Южной Осетии 21 января, в соответствии с Конституцией республики, была назначена дата проведения выборов президента РЮО - 10 апреля 2022 года. Тем самым был дан официальный старт предвыборной кампании.

Согласно конституции республики, президентом Южной Осетии может быть избран гражданин республики не моложе 35 лет, владеющий государственными языками (осетинский, русский) и постоянно проживающий на территории Южной Осетии последние 10 лет, предшествующих дню регистрации. Президент избирается сроком на пять лет. Одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

Нынешний президент Бибилов был избран на этот пост в апреле 2017 года. С июня 2014 года занимал должность председателя парламента республики.