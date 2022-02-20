Миссия ОБСЕ зафиксировала широкое применение тяжелых вооружений в Донбассе

ВЕНА, 20 февраля. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) на Украине зарегистрировала широкое применение тяжелых вооружений в Донбассе, запрещенных минскими соглашениями. Это привело к увеличению числа сообщений о повреждениях и пострадавших. Об этом сообщила в воскресенье генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид.

"СММ ОБСЕ зафиксировала более широкое применение тяжелых вооружений, запрещенных минскими соглашениями, что привело к быстрому росту числа сообщений о повреждениях и потерях, - написала Шмид в Twitter. - Ставить под угрозу жизни гражданских лиц недопустимо. Призываю стороны вывести тяжелое вооружение из зоны безопасности, соблюдать режим прекращения огня и защитить мирных жителей".

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.