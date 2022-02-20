В Белоруссии нормализуют отношения с Литвой при отказе от подрывной деятельности

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Белоруссия после блокировки Литвой транзита калийных удобрений направила их на экспорт через Россию и Украину. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью литовскому изданию "Вечерние новости", фрагмент которого был показан в воскресенье эфире телеканала "Беларусь-1".

"Мы воспринимаем это решение как абсолютно незаконное <…>, - сказал Головченко. - Но мы хеджируем свои риски и секьюритизируем наши экономические интересы, поэтому калий поедет в другую сторону, он уже едет. Украина и Россия - это что касается морских перевозок, в основном калий идет в Россию. Есть железнодорожные перевозки в направлении Китая".

Минск быстро нормализует отношения с Вильнюсом, если Литва откажется от подрывной деятельности, угрожающей суверенитету Белоруссии, заявил премьер.

Белоруссия может прекратить экспорт древесины в Литву, отметил Головченко.