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Посольство США в РФ опубликовало предупреждение для американцев о возможных терактах в РФ

Посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России.

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СШАРоссия
В Белоруссии нормализуют отношения с Литвой при отказе от подрывной деятельности
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