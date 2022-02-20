Эксперт заявил, что граждан Словении и России многое связывает

ЛЮБЛЯНА, 20 февраля. /ТАСС/. Граждане России и Словении имеют много общего, сходство языков позволяет достаточно свободно общаться друг с другом. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил словенский антрополог и социолог Клемен Елинчич-Боэта.

"Принадлежность словенского и русского к славянской группе языков очень сильно повлияла на то, что у наших народов много общего. Когда слышишь русскую речь, то, конечно, сразу чувствуешь некое родство. Граждане Словении и России могут достаточно свободно общаться между собой. Мы называем себя самыми западными славянами, а жителей России - самыми восточными", - отметил специалист. По его словам, кроме языка оба народа также связывает христианская вера и то, что обе страны являются частью Европы и почувствовали на себе влияние ее различных культурных эпох.

Елинчич-Боэта сообщил, что недавно вышла в печать его книга "Языки и народы Европы", целью которой было написать о "народах и языках от Португалии до Урала и от Кавказа до Исландии". По оценкам специалиста, общее число народов Европы составляет 212, суммарное количество языков - 201. Как отметил словенский эксперт, в его книге можно узнать, например, об одном славянском языке, который будет в свою очередь связан с другим, и таким образом можно прочесть обо всех языках данной группы. По словам эксперта, страны социализма многое делали для сохранения своих меньшинств и их культуры: "В СССР, а также в социалистических странах Восточной Европы народности развивались, имели свои права и получали поддержку от государства. В Западной Европе такого не было. Только последние 10-20 лет там стали уделять внимание народностям".

Как добавил словенский антрополог и социолог, в настоящее время молодые люди, что в Словении, что по всей Европе много времени тратят на социальные сети. По словам специалиста, необходимо менять ситуацию и стараться улучшать качество образования, а также делать процесс обучения более увлекательным и интересным.