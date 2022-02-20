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Байден отказался от планов в свете ситуации на Украине оставаться в выходные в Белом доме

Согласно обновленному графику президента США, он отправится в Уилмингтон, где находится его дом

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, который намеревался в выходные дни оставаться в Белом доме и, в частности, следить за ситуацией на Украине, изменил планы, в ближайшие часы он отправится в Уилмингтон (штат Делавэр). Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

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В пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что "в эти выходные дни, в том числе в День президентов (национальный праздник в США, отмечается в третий понедельник февраля) в понедельник, президент <...> останется в Белом доме". "Он, конечно, будет внимательно следить за развитием событий на Украине <...>", - пояснила тогда она.

Согласно обновленному графику Байдена, он отправится в ближайшие часы в Уилмингтон, где находится его дом. Как уточняется, американский лидер "останется в Делавэре в День президентов". По какой причине принято указанное решение, не уточняется.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джо
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