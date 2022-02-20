Джонсон назвал хорошим знаком заявления, сделанные Путиным во время разговора с Макроном

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал заявления, которые президент России Владимир Путин сделал в телефонном разговоре со своим коллегой из Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом говорится в коммюнике, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам состоявшегося в воскресенье его телефонного разговора французским лидеров.

"Премьер-министр отметил, что обещания президента Путина президенту Макрону - знак, который можно приветствовать, о том, что он (Путин) может быть готов участвовать в поиске дипломатического решения. Премьер-министр подчеркнул, что позиция Украины должна быть центральной во время любых переговоров", - говорится в коммюнике. Отмечается, что Макрон проинформировал Джонсона о разговоре с Путиным.

"Лидеры признали необходимость того, чтобы и Россия, и Украина в полной мере придерживались своих обязательств в рамках Минских соглашений. Они также подчеркнули необходимость того, чтобы президента Путин отступил от его нынешних угроз и отвел войска от границы с Украиной", - говорится в сообщении для прессы. "Премьер-министр и президент Макрон пришли к общему мнению, что следующая неделя будет критически важной для дипломатии и условились находиться в тесном контакте", - добавили в канцелярии.

В сообщении пресс-службы Кремля, опубликованном в воскресенье по итогам телефонного разговора Путина и Макрона, отмечается, что лидеры выступили за активизацию поиска дипломатических решений урегулирования в Донбассе по линии МИД и политсоветников стран нормандского формата.

Представитель Елисейского дворца, которого процитировало агентство Agence France-Presse, сообщил в свою очередь, что президент Франции получил заверения от российского лидера о планах по выводу войск РФ из Белоруссии после завершения учений. То же агентство со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что Путин и Макрон выразили согласие с тем, что необходимо добиваться прекращения огня на востоке Украины.

Ситуация вокруг Украины

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.