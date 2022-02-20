В ФРГ заявили, что подготовленные Западом санкции против РФ ударят по германской экономике

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Санкции против России, которые может ввести Запад, сильно ударят по германской экономике. Такое мнение выразил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в опубликованном в воскресенье интервью газете Handelsblatt.

"Дипломатические усилия идут полным ходом. Но если Россия еще больше обострит конфликт, то ЕС в координации с партнерами ответит на это жесткими экономическими санкциями", - утверждал он. "Мы к этому подготовлены", - сказал Хабек.

"При этом нужно ясно сказать, что санкции сильно ударят и по нашей собственной экономике. Но речь идет о европейской безопасности, это также ясно нашим компаниям", - заявил министр.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. ЕС и США грозят Москве санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу.