Главы МИД ЕС обсудят евробезопасность и ситуацию вокруг Украины с участием Кулебы

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза на плановом заседании в понедельник обсудят вопросы европейской безопасности и ситуацию вокруг Украины, сообщил накануне журналистам высокопоставленный представитель ЕС. По его словам, министры в рамках Совета ЕС проведут дискуссию с коллегой из Киева Дмитрием Кулебой.

Другими темами встречи глав МИД станут проблемы климатических изменений, ситуации в Белоруссии, Мали, Боснии и Герцеговине. Кроме того, заседание министров завершится проведением учений по кибербезопасности, рассказал представитель ЕС.

Европейская безопасность и Украина

"Мы будем обсуждать ситуацию с безопасностью в Европе, в частности Украину. Будет дискуссия министров с украинским коллегой Кулебой", - сообщил дипломат.

Источник отметил, что главы МИД намерены обсудить с Кулебой предоставление поддержки Украине. "Один из вопросов, который мы будем обсуждать, это как поддержать Украину, сделать ее более устойчивой, в том числе в борьбе против кибератак, - пояснил он. - У нас есть абсолютное единство среди стран ЕС относительно необходимости оказать практическую помощь Украине. Мы работаем над этим".

По словам дипломата, Евросоюз не будет обсуждать введение новых санкций против России до возможного "вторжения на Украину". "Санкции будут введены очень быстро, если произойдет вторжение. Мы надеемся, что этого не произойдет никогда", - сказал он. При этом источник подчеркнул, что "если ситуация на границе с Украиной не изменится в течение ближайших недель и месяцев, то ЕС необходимо будет провести переоценку своей позиции".

Санкции и угрозы

Как заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, выступая в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности, Евросоюз созовет экстренную встречу глав государств и правительств и примет меры против России, "если почувствует, что может произойти что-то действительно серьезное" в отношении Украины. В то же время он признал, что введение санкций нанесет экономический ущерб самим странам - членам Евросоюза.

Мишель подчеркнул, что "пока не пришло время озвучивать детали" всех подготовленных антироссийских санкций на случай гипотетической агрессии против Украины. Он добавил, что дипломатический путь "для ЕС остается приоритетным".

По его мнению, Россия пыталась "разделить Запад", но "добилась обратного эффекта, сплотив страны Евросоюза, трансатлантических союзников [США и Канаду] и партнеров по всему миру", в том числе Японию.

Ситуация в Донбассе

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках начали всеобщую мобилизацию.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

О Белоруссии без санкций

Как сообщил представитель ЕС, министры затронут ситуацию в Белоруссию, однако решений по очередному пакету санкций против Минска в понедельник не примут. "Мы работаем над очередным пакетом санкций против Белоруссии, как вы знаете, но в понедельник этой темы в повестке не будет", - отметил он.

При этом он заявил, что Евросоюз рассматривает вариант введения санкций против Белоруссии, если она примет участие в атаке против Украины. "Да, мы рассматриваем введение санкций против Белоруссии, если она примет участие в нападении на Украину", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с силовиками. Запад не признал результаты президентских выборов в Белоруссии, назвал чрезмерно жесткими принятые белорусскими властями меры по пресечению акций протеста. В результате ЕС ввел в действие пять пакетов санкций в отношении должностных лиц Белоруссии и ряда компаний. В настоящее время готовится шестой пакет ограничительных мер в отношении Минска.