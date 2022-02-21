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Байден провел телефонный разговор с Макроном

Байден провел телефонный разговор с Макроном - Белый дом.

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СШАФранцияБайден, ДжоМакрон, Эмманюэль
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