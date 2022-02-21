Глава ЕК считает экономические санкции "самым мощным рычагом" воздействия на Россию

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала экономические санкции самым мощным из имеющихся у ЕС рычагов воздействия на Россию в случае ее гипотетического вторжения на Украину.

"Если [президент РФ] Владимир Путин начнет войну, мы ответим самым мощным рычагом, который у нас есть: экономическими и финансовыми санкциями, потому что экономика - самое слабое звено России, - заявила фон дер Ляйен в воскресенье в интервью германскому телеканалу ARD. - Финансовые санкции означали бы, что Россия будет практически отрезана от международных финансовых рынков". Глава ЕК оставила открытым вопрос о том, означает ли это отключение РФ от системы межбанковских платежей SWIFT.

По информации председателя Еврокомиссии, экономические санкции затронут "все товары, которые России необходимы для модернизации и диверсификации экономики", но которые производятся европейскими странами. По словам фон дер Ляйен, санкционные меры против Российской Федерации поддерживают и западные партнеры, такие как США, Канада и Великобритания. По данным телеканала, глава ЕК надеется угрозой санкций отговорить Москву от возможного плана нападения на Украину, а также стимулировать дальнейшие переговоры.

Относительно запуска "Северного потока - 2" фон дер Ляйен не сделала четких заявлений. Сначала Федеральное сетевое агентство Германии должно вынести решение по одобрению газопровода, после чего Еврокомиссия "проведет процесс оценки".

18 февраля Путин заявил, что санкции Запада против России будут введены в любом случае, повод для этого будет найден. По его оценке, санкционное давление "является абсолютно нелегитимным" и представляет собой "не что иное как недобросовестную конкуренцию". Президент не стал говорить о деталях, которые касаются противодействия санкциям, подчеркнув, что "решение всегда есть".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Москва ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.