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Елисейский дворец сообщил о согласии Путина и Байдена провести саммит по безопасности

Вопросы для встречи подготовят министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен
Елисейский дворец EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Елисейский дворец
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 21 февраля. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден приняли предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

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Как сообщил в воскресенье Елисейский дворец, Макрон "предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе". Главы США и РФ "согласились с положениями такой встречи на высшем уровне". Вопросы для саммита подготовят министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во время их встречи 24 февраля.

Такая встреча "может состояться только при условии, что Россия не будет вторгаться на Украину".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияФранцияБайден, ДжоМакрон, ЭмманюэльБлинкен, Энтони
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