Кулеба: Украина стремится к членству в НАТО, несмотря на сигналы некоторых членов альянса

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Украинские власти стремятся к членству в НАТО, несмотря на сигналы, поступающие со стороны некоторых европейских стран из числа членов Североатлантического альянса. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью журналистам американского телеканала CBS , которое вышло в эфир в воскресенье.

На вопрос о том, верно ли, что Украина выражает готовность отказаться от намерения вступить в НАТО министр ответил: "Нет, мы не даем таких сигналов. Большинство украинцев хотят, чтобы Украина была членом НАТО. Единственный сигнал, который мы даем миру, состоит в том, что, если Украина добьется успеха и если Россия отступит, то весь демократический мир будет в большей безопасности".

На уточняющий вопрос о том, оказывают ли другие страны давление на Киев, чтобы он "умерил настойчивость" в вопросе о членстве в НАТО, Кулеба ответил: "Есть страны, которые дают дают нам сигналы. Все, что я могут сказать это то, что Украина стремится к членству в НАТО". "Этот сигнал исходил от нескольких европейских стран из числа членов НАТО", - пояснил он.

Об отказе Украины от ядерного оружия

Партнеры Киева должны чувствовать ответственность в связи с отказом Украины от ядерного оружия и стремиться к выработке эффективных гарантий для страны, считает Кулеба.

Главе ведомства был задан вопрос о том, считают ли в Киеве ошибкой отказ страны от ядерного оружия. "Я - да", - ответил Кулеба. На вопрос о том, считает ли он, что США в связи с этим в долгу перед Украиной, Кулеба ответил: "Частично. Как вы знаете, какие бы ошибки ни были допущены в прошлом, наша жизнь в настоящий момент дает нам отличные возможности для исправления этих ошибок".

"И, учитывая то обстоятельство, что мы отказались от ядерного арсенала, учитывая, что гарантии в сфере безопасности, которые нам дали, не сработали, думаю, некоторые страны должны чувствовать ответственность за это. И упорно работать над поиском верных и эффективных гарантий в сфере безопасности для Украины", - добавил министр.

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что поручил МИД созвать саммит стран - участниц Будапештского меморандума. По его словам, если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то меморандум будет признан Киевом недействительным. Будапештский меморандум подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. Согласно этому документу Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 февраля напомнил, что Будапештский меморандум сопровождался декларацией, которая была подписана еще Францией и Украиной. В ней требовалось от всех участников не допускать каких-либо нарушений принципов ОБСЕ, включая принцип уважения прав национальных меньшинств. Однако Украина этот документ полностью игнорирует до сих пор.