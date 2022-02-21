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Кризис на Украине
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Байден готов к встрече с Путиным, если не будет "вторжения" на Украину

Президент США привержен дипломатическому взаимодействию, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден готов встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным, если не будет "вторжения" РФ на Украину. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, распространенном в воскресенье.

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"Как неоднократно ясно давал понять президент, мы привержены дипломатическому взаимодействию, пока не начнется вторжение. Госсекретарь [США Энтони] Блинкен и министр иностранных дел [РФ Сергей] Лавров, как планируется, встретятся позднее на этой неделе в Европе, если Россия не предпримет военных действий, - говорится в документе. - Президент Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом Путиным после этих контактов, опять же, если не будет вторжения. Мы всегда готовы к дипломатии".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

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Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичУкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеБайден, ДжоПсаки, ДженБлинкен, Энтони
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