Байден готов к встрече с Путиным, если не будет "вторжения" на Украину

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден готов встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным, если не будет "вторжения" РФ на Украину. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, распространенном в воскресенье.

"Как неоднократно ясно давал понять президент, мы привержены дипломатическому взаимодействию, пока не начнется вторжение. Госсекретарь [США Энтони] Блинкен и министр иностранных дел [РФ Сергей] Лавров, как планируется, встретятся позднее на этой неделе в Европе, если Россия не предпримет военных действий, - говорится в документе. - Президент Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом Путиным после этих контактов, опять же, если не будет вторжения. Мы всегда готовы к дипломатии".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.