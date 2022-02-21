Австралия требует расследовать случай наведения лазера на самолет своих ВВС кораблем КНР

СИДНЕЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Канберра потребует от Пекина расследовать инцидент с наведением китайским военным кораблем лазера на самолет австралийских ВВС в Арафурском море, произошедший 17 февраля. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в эфире тасманийской радиостанции Tasmania Talks.

"Они [китайская сторона] должны провести расследование, чтобы понять, как это произошло. Это непрофессиональные и безрассудные действия со стороны военно-морского флота КНР, и мы хотим получить ответ на вопрос об их причинах. Это [наведение лазера на борт самолета ВВС Австралии] выглядело как запугивание и издевательство, а потому они должны объяснить причины не только Австралии, но и всем странам нашего региона", - сказал Моррисон, отметив, что поведение китайских военных "абсолютно неприемлемо и ему нет оправдания".

Ранее австралийское оборонное ведомство сообщило о том, что 17 февраля самолет австралийских ВВС P-8A "Посейдон" (Poseidon) во время патрулирования северных территориальных вод Австралии обнаружил луч лазера, наведенный на свой борт с корабля ВМС Китая. В министерстве назвали случившееся "серьезным инцидентом с точки зрения безопасности" и заявили, что "подобные действия могут поставить под угрозу жизни людей".

Обострение отношений Австралии и КНР

Отношения двух государств начали ухудшаться с 2018 года, когда Австралия не допустила китайскую компанию Huawei к контрактам на поставку оборудования для создания в стране сети 5G, а годом позднее обвинила власти КНР в нарушении прав человека в Синьцзяне и Гонконге. Ситуация еще больше обострилась после того, как несколько австралийских чиновников упрекнули Пекин в сокрытии достоверных сведений о коронавирусной инфекции, а глава Моррисон призвал международное сообщество провести международное расследование действий Китая в начале пандемии.

На фоне этих противоречий Китай ввел пошлины в размере почти 80% на ячмень и на вино, поставляемые из Австралии, а также запретил поставки говядины от четырех ведущих австралийских производителей и ограничил импорт австралийского угля. Канберра в декабре 2020 года подала иск во Всемирную торговую организацию, оспаривая эти решения Пекина. В апреле 2021 года федеральное правительство Австралии аннулировало международные соглашения, заключенные Китаем с одним из ее регионов (штат Виктория) в рамках инициативы "Один пояс - один путь", как не соответствовавшие внешнеполитическим интересам, и пообещала разорвать договор аренды морского порта в Дарвине, заключенный в 2015 году сроком на 99 лет.