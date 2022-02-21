Салливан: посольству США в России будет трудно работать при продолжении высылки дипломатов

ТАСС, 21 февраля. Посол США в РФ Джон Салливан заявил, комментируя ответные меры РФ, что высылки американских дипломатов российской стороной сильно затрудняют работу американского посольства в Москве.

"Если высылки со стороны российского правительства продолжатся, будет очень трудно продолжать безопасно функционировать в качестве посольства", - сообщил Салливан газете Politico, соответствующий материал которой опубликован в понедельник.

Кроме того, посол обеспокоен уже существующими проблемами, например, что инфраструктура посольства устаревает, и исправить это не получается, так как соответствующие специалисты не могут получить визы в Россию. Салливан озвучил имеющиеся "проблемы с лифтами, генераторами, электрическими трансформаторами, топливными баками и водяными насосами". Кроме того, посол отметил, что также существуют "реальные проблемы, связанные со здоровьем и безопасностью, которые необходимо решать".

В ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов РФ Москва ввела ограничения на наем диппредставительством США граждан России и третьих стран. Посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. С 1 августа посольство США в РФ продолжило работу в минимальном за пять лет составе из 120 сотрудников.