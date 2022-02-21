Южная Корея призвала КНДР вернуться к диалогу по ракетно-ядерной программе

СЕУЛ, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Республики Корея вновь призвало КНДР вернуться к диалогу на фоне сообщений о тем, что Пхеньян может возобновить испытания ракетных вооружений после завершения Олимпиады в Пекине. Об этом заявила на брифинге для журналистов в Сеуле представитель министерства объединения Ли Чжон Чжу.

"В очередной раз призываем Пхеньян выбрать путь диалога и сотрудничества во имя мира и стабильности на Корейском полуострове",- подчеркнула она. Отвечая на вопрос о возможности возобновления Пхеньяном испытаний ядерного оружия, Ли Чжон Чжу указала, что южнокорейская сторона "внимательно следит за действиями КНДР, готовясь ко всем вариантам развития событий". При этом она отметила, что "пока было бы поспешным делать выводы о последующих шагах Северной Кореи".

В январе КНДР провела семь пусков ракет, в том числе гиперзвуковой ракеты и баллистической ракеты средней дальности. По мнению ряда южнокорейских и зарубежных экспертов, Пхеньян приостановил дальнейшие запуски до окончания зимней Олимпиады в Пекине, поскольку они могут вызвать раздражение у Китая.