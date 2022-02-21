Глава ЛНР подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет

"Внести изменение в указ главы Луганской народной республики от 19.02.2022 № УГ-98/22 "Об объявлении мобилизации и применении некоторых мер, направленных на обеспечение режима военного положения, введенного на территории Луганской народной республики", дополнив пункт 2 абзацем следующего содержания: "Осуществлять призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке", - говорится в документе, опубликованном в понедельник.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Луганской и Донецкой народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.