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Кризис на Украине
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В ДНР сообщили о гибели одного военного и одного мирного жителя от обстрелов ВСУ

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Один мирный житель, находившийся на остановке общественного транспорта в пригороде Донецка, погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), также от огня украинских силовиков погиб военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР), еще один ранен. Об этом говорится в распространенном в понедельник экстренном заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.

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"К сожалению, в результате украинской агрессии погиб один военнослужащий народной милиции ДНР, еще один получил тяжелые ранения, двое - контужены. <...> Кроме того, по оперативной информации, в результате обстрела из 120-мм минометов <...> поселка шахты "Трудовская" на остановке общественного транспорта погиб мирный житель - шахтер, ехавший на шахту на утреннюю смену", - говорится в заявлении.

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