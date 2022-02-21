В ДНР сообщили о повреждении зданий двух школ в результате обстрела ВСУ

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Здания двух школ в Петровском и Киевском районах Донецка были повреждены в результате обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Поступила оперативная информация о повреждении общеобразовательных учреждений и объектов гражданской инфраструктуры города Донецка в результате многочисленных ночных обстрелов со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что у школы №105 в Петровском районе были повреждены фасад и остекление первого и второго этажей, а у школы №56 в Киевском районе - остекление.