{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

В ДНР сообщили о повреждении зданий двух школ в результате обстрела ВСУ

Речь идет о школах в Петровском и Киевском районах Донецка

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Здания двух школ в Петровском и Киевском районах Донецка были повреждены в результате обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Поступила оперативная информация о повреждении общеобразовательных учреждений и объектов гражданской инфраструктуры города Донецка в результате многочисленных ночных обстрелов со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что у школы №105 в Петровском районе были повреждены фасад и остекление первого и второго этажей, а у школы №56 в Киевском районе - остекление.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
ДНР и ЛНР на фоне обострения объявили об организации выезда населения в Россию. На следующий день главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации
Обострение ситуации в Донбассе.
Читать полностью