Депутат Рады считает, что его коллег ждет расправа националистов за поддержку "Минска"

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Парламент Украины не поддержит минские соглашения, а депутатов Рады в случае голосования за выполнение этих договоренностей может ожидать расправа со стороны националистов. Такое мнение высказал в понедельник депутат украинского парламента от президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин в эфире телеканала " Украина-24 ".

"Я думаю, что депутаты, которые проголосуют за объявление выборов <...> на оккупированных территориях до деоккупации, то для меня наибольший практический вопрос - сколько лет они вообще будут жить? То есть я говорю абсолютно буквально, что делают во время войны с предателями? Это народ Украины сделает с этими депутатами. И не надо думать, что депутаты этого не понимают", - сказал Гурин, отвечая на вопрос по теме минских договоренностей.

Он считает, что в нынешним составе Рады нельзя собрать большинство голосов за выполнение минских соглашений. Он напомнил, что когда в 2019 и в начале 2020 года обсуждался вопрос о том, чтобы вести прямые переговоры с представителями неподконтрольных регионов Донбасса, около 50 депутатов от партии "Слуга народа" выступили против этого.

"Надо адекватно смотреть на этот трек, на минские соглашения, их общество не принимает, и они не могут быть поставлены на голосование", - отметил депутат. "Это решение (о выполнении минских соглашений - прим. ТАСС) находится не в руках президента", - добавил он. Гурин пояснил, что, согласно конституции, минские соглашения на Украине могут быть воплощены в жизнь только решениями парламента, а не указами президента.

"Ну так мы выборы объявляем или нет? Мы амнистию проводим или нет? Они [представители неподконтрольной части Донбасса] принимают участие в выборах прокуроров и судей или нет? Мы вносим изменения в конституцию или нет? Давайте реалистично - вопрос минских соглашений упирается не в президента Украины, он упирается в парламент, в парламенте для этого нет и не будет голосов", - подчеркнул Гурин.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности, согласованные в феврале 2015 года. Они предусматривают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине. Представители украинских властей регулярно делают заявления о готовности выполнять соглашения, однако на деле уже много лет игнорируют их. В частности, власти Украины отказываются от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступают против закрепления в конституции особого статуса региона, а также требуют передать под свой контроль участок границы с Россией в Донбассе до проведения выборов в неподконтрольной Киеву части региона, несмотря на то, что логика "Минска" - обратная.