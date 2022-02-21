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Помпео на следующей неделе посетит Тайвань

Бывший госсекретарь США в Тайбэе проведет серию встреч, посетит банкет, устраиваемый в его честь, выступит с речью

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 февраля. /ТАСС/. Бывший госсекретарь США Майкл Помпео 2-5 марта совершит визит на Тайвань и будет принят его руководством. Об этом сообщило в понедельник внешнеполитическое ведомство острова.

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Экс-глава американской дипломатии в Тайбэе проведет серию встреч, посетит банкет, устраиваемый в его честь, выступит с речью.

Как отмечают наблюдатели, визит способен вызвать раздражение Пекина, считающего Тайвань частью китайской территории и относящего Помпео к числу политиков, на которых лежит ответственность за шаги, нарушающие суверенитет страны. В январе прошлого года власти Китая ввели санкции в отношении 28 таких граждан США, включая экс-госсекретаря.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты на материке.

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СШАПомпео, Майкл (Майк)
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