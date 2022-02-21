Партия Пашиняна отклонила предложение оппозиции осудить Шушинксую декларацию

ЕРЕВАН, 21 февраля. /ТАСС/. Парламентская фракция правящей партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" в понедельник отказалась присоединиться к проекту заявления оппозиционного блока "Армения", согласно которому законодательный орган страны должен осудить Шушинскую декларацию, подписанную Турцией и Азербайджаном. Заседание профильного комитета транслировали в режиме реального времени местные порталы.

"Мы получили голос доверия наших избирателей и сами решаем, как поступить по тактическим соображениям. "Гражданский договор" не собирается присоединяться к проекту данного заявления. МИД нашей республики два раза уже выступил с заявлением по данной теме", - отметил глава постоянной парламентской комиссии по внешним связям, член правления партии "Гражданский договор" Эдуард Агаджанян.

Ранее оппозиционный блок "Армения" предложил осудить Шушинскую декларацию Азербайджана и Турции, которая, по мнению парламентариев, направлена против Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

В июне 2021 года лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях, в которой, в частности, договорились о регулярном проведении совместных заседаний Советов безопасности двух стран, а также условились координировать действия своих вооруженных сил и помогать друг другу в случае возникновения угрозы безопасности или суверенитету.