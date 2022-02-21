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Кризис на Украине
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В ДНР заявили, что украинский диверсант подорвался при установке взрывчатки в Донецке

По данным Народной милиции республики, инцидент произошел у входа на рынок в районе железнодорожного вокзала города

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Украинский диверсант подорвался при попытке установки взрывного устройства в районе железнодорожного вокзала в Донецке. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

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"Украинские силовики продолжают попытки совершения террористических актов в отношении жизненно важных объектов инфраструктуры и гражданского населения. По оперативной информации Министерства госбезопасности ДНР около 04:45 утра 21 февраля у входа на рынок в районе железнодорожного вокзала [Донецка] подорвался украинский диверсант при попытке установки им взрывного устройства. Рядом с останками террориста обнаружена сумка со вторым взрывным устройством", - сказал он.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей республик в Россию. 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.

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